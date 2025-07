Diamante Hochzeit in Albstadt: Willi und Ursula Beilharz blicken auf 60 Ehejahre zurück

Diamante Hochzeit in Albstadt

1 Das Jubelpaar Willi und Ursula Beilharz aus Albstadt Laufen feiert an diesem Donnerstag, 17. Juli, Diamantene Hochzeit. Foto: Horst Schweizer Willi und Ursula Beilharz gingen einst in Laufen gemeinsam in den Kindergarten. Heute blickt das gläubige Ehepaar dankbar und zufrieden auf 60 Ehejahre zurück.







„Wir haben, auch mit unseren drei Enkeln, eine schöne Zeit miteinander erlebt, für diese 60 Jahre sind wir dankbar“, erzählen Willi und Ursula Beilharz rückblickend. Willi Beilharz wurde am 14. August 1941 geboren, wuchs in Laufen auf, wo er die Schule besuchte. Dieser folgte die Höhere Handelsschule und eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst. Nach acht Jahren auf dem Balinger Rathaus wurde er kaufmännischer Direktor der Stadtwerke Balingen, ging nach 33 Jahren in Pension.