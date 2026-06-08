Dialog mit muslimischen Bürgern: Einladung zum interreligiösen Austausch in der Lörracherr Ditib-Moschee

Auf dem Hof der Moschee in der Spitalstraße sitzen am Samstagmittag die ersten Gäste und genießen das reiche Angebot an Speisen: Männer aus der Gemeinde grillen Lammhackspieß, Hähnchen, Döner. Weiter hinten im Hof bereiten Frauen frische türkische Gerichte zu: hauchdünne gefüllte Pfannkuchen und Weinblätter, Lahmacun, die türkische Pizza mit Hackfleisch. Es gibt Süßigkeit wie Baclava. Am Samstagabend wird es dann voll im Hof. Zwischen die türkische Sprache mischt sich auch das Lörracher Idiom und Schweizer Deutsch.

Gruppe Abraham trifft sich wieder zum Gebet Auf ihrer Einladung betont die Moschee-Gemeinde, sie wolle im kulturellen und religiösen Dialog die Integration fördern.

Freundlich wird die Reporterin von einem Mann durch die Gebetsräume geführt: im Treppenhaus des Hauses ein Regal, in dem man seine Schuhe abstellt, rechts der Gebetsraum für Frauen, links für Männer. Beide Räume sind mit Teppichboden ausgelegt, Streifen im Teppich zeigen an, wie die Betenden sich ausrichten sollen: nach Südosten Richtung Mekka, der Geburtsstadt des Propheten Mohammed. Ein Bildschirm im Gebetsraum der Männer zeigt die fünf täglichen Gebetszeiten an, die gläubige Muslime einhalten müssen. Auf der Arbeit bete er während der Pausen oder er hole Gebete, die er wegen der Arbeit nicht verrichten kann, zu Hause nach, erzählte der Mann.

Mit Hinweis auf den Text der Einladung fragt unsere Reporterin den Vorsitzenden Basri Begem, ob er sich in Lörrach integriert fühle. Ja, sagt er: Er sei zwar in der Türkei geboren, aber in Lörrach lebe er. Sein Vater sei 1963 nach Deutschland gekommen, er als junger Mann 1978. Er erzählt von 46 Jahren Arbeit in der Chemiebranche, von seinen Kindern. Dann erwähnt er die interreligiösen Gruppe Abraham: Nach einer Coronapause träfen sich Vertreter von Synagoge, katholischer Bonifatiuskirche, evangelischer Stadtkirche und die „Ditib“-Moschee wieder zum interreligiösen Gebet.

Senan Genc: „Wir fühlen uns hier wohl.“

„Wir fühlen uns hier wohl“, sagte auch Senan Genc am Stand mit den türkischen Spezialitäten. Sie sei in Lörrach geboren, fühle sich integriert, aber nicht immer anerkannt. Oft würden Deutsche sie wegen ihres Kopftuchs schief anschauen. Sie glaubten, Frauen mit Kopftuch seien unterdrückt und hätten von nichts Ahnung. „Aber das stimmt nicht. Wir haben auch unseren Schulabschluss, Ausbildung oder Studium“, betonte Genc: Sie selbst sei berufstätig.

Vor rund 50 Jahren haben türkische Zuwanderer die Moschee-Gemeinde in Lörrach gegründet. Sie gehört dem Dachverband Ditib an, der Türkisch-islamischen Anstalt für Religion und besitzt 1999 ein Gebäude in der Spitalstraße.

Bis heute ist die Ditib-Moschee Lörrach Gebetsort und Treffpunkt für gläubige Muslime mit türkischen Wurzeln. Zum Freitagsgebet kommen aber jede Woche auch Muslime aus Syrien, afrikanischen und anderen Ländern.

Rund hundert Mitglieder gehören zur Gemeinde

Rund hundert Mitglieder aus Lörrach und Umgebung gehören zur Moscheegemeinde. Sie treffen sich auch privat in ihrem Zentrum: Frauen frühstücken einmal im Monat zusammen. Die Männer treffen sich oft nach dem ersten Gebet am Morgen auf eine heiße Suppe. Kinder, auf Wunsch auch Erwachsene, erhalten vom Imam Koranunterricht.

Religionsbehörde sendet Imame in Ditib-Moscheen

Die Imame, die Geistlichen, werden jeweils für vier bis fünf Jahre von der Türkischen Religionsbehörde in die deutschen Ditib-Moscheen geschickt und auch von der Türkei bezahlt. Die übrigen Unkosten, vor allem für das Haus, decke man aus Spenden der Mitglieder und mit dem Erlös von Veranstaltungen wie dem Tag der offenen Tür, war beim Rundgang am Samstag zu erfahren.