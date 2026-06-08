Dialog mit muslimischen Bürgern: Einladung zum interreligiösen Austausch in der Lörracherr Ditib-Moschee

Die Lörracher Ditib-Moschee hat am Wochenende zum Fest und zum Tag der offenen Tür eingeladen.
Auf dem Hof der Moschee in der Spitalstraße sitzen am Samstagmittag die ersten Gäste und genießen das reiche Angebot an Speisen: Männer aus der Gemeinde grillen Lammhackspieß, Hähnchen, Döner. Weiter hinten im Hof bereiten Frauen frische türkische Gerichte zu: hauchdünne gefüllte Pfannkuchen und Weinblätter, Lahmacun, die türkische Pizza mit Hackfleisch. Es gibt Süßigkeit wie Baclava. Am Samstagabend wird es dann voll im Hof. Zwischen die türkische Sprache mischt sich auch das Lörracher Idiom und Schweizer Deutsch.