Diakonische Gemeinschaft Wolfach: So könnte das Personalwohnheim realisiert werden

Seit mehr als zwei Jahren plant Wolfachs Diakonische Gemeinschaft Johannes Brenz das Projekt. Bislang scheiterte es an der Finanzierung. Jetzt gibt es neue Hoffnung.
Personalgewinnung ist in der stationären Pflege eins der größten und herausforderndsten Projekte der nächsten Jahre, wie Brenz-Heim-Geschäftsführer Markus Harter bei der Hauptversammlung der Diakonischen Gemeinschaft Johannes Brenz erläuterte. Ein Schlüssel für den Erfolg in Wolfach soll ein Personalwohnheim sein. Ein neues Förderprogramm könnte das seit Jahren geplante Vorhaben möglich machen.