Diakonie Nagold: „Viele schaffen es nicht, ihre Wohnung selber zu regeln“

Seit rund vier Jahren arbeitet Sina Behnke bei der Diakonie Nagold. Tätig im Bereich Hauswirtschaft hält sie regelmäßig die Wohnungen ihrer Klienten sauber.
Ordnung ist das halbe Leben - so lautet jedenfalls das bekannte Sprichwort. Aber was, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, die Sauberkeit und Ordnung in seiner Wohnung zu wahren? Für solche Situationen ist Sina Behncke im Bereich Hauswirtschaft unter anderem zuständig. Seit rund vier Jahren ist die 34-Jährige bei der Diakonie Nagold angestellt.