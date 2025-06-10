Hirntumor im Kleinkind-Alter: Der Krankheit DIPG ein Gesicht geben

„Hirntumor“ lautet die Diagnose, die der zweijährige Philian aus Hausen im Wiesental erhalten hat. Es gibt eine nur vorübergehende Verschnaufpause.
DIPG – Diffuses intrinsisches Ponsgliom – lautet die fachlich korrekte Bezeichnung des Tumors, der sich in Philians Hirnstamm eingenistet hat: Es ist ein aggressiver und bislang unheilbarer Hirntumor, schreibt Philians Vater Andreas Papa auf der Spendenplattform GoFundMe. Dort schildert er das Schicksal der Familie in anrührenden Worten, gibt immer wieder Updates – und weckt damit die überwältigende Anteilnahme Tausender Menschen.