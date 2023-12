Diabetiker aus Rottweil: Johannes Aiple hat lange – zu lange – seine Krankheit ignoriert

Gute Vorsätze für ein gesünderes Leben: Während das Thema für die meisten Menschen erst kurz vor dem Jahreswechsel richtig präsent wird, ist es für Johannes Joo Aiple, wie er meint, „allerhöchste Eisenbahn“. Der Rottweiler landete kurz vor seinem 40. Geburtstag im Krankenhaus – was folgte, waren eine OP, ein mehrwöchiger Aufenthalt in der Helios-Klinik und die Erkenntnis, dass man die Signale des Körpers lieber nicht ignorieren sollte.

In Rottweil bestens bekannt

Doch der Reihe nach: In Rottweil ist Joo Aiple bekannt. Er ist Schlagzeuglehrer und Musiker, spielt in verschiedenen Bands und ist einer der drei Mitbegründer des Rottweiler Podcasts „Kleinstadtleben“. Seine Gesundheit, stellt er rückblickend fest, hat er lange Zeit nicht wirklich im Blick gehabt. „Ich habe zwar schon lange vermutet, dass ich ein Diabetes-Patient bin, aber ich habe mich nie wirklich darum gekümmert“, sagt Johannes Aiple.

Offen und ungeschönt

Er erzählt seine Geschichte, offen und ungeschönt, um andere zu ermutigen, die Warnsignale des Körpers unbedingt wahrzunehmen und medizinisch abklären zu lassen, denn auch bei ihm habe es Anzeichen gegeben. „Ich habe viel Wasser getrunken, ich habe ab und zu schlecht gesehen, ich hatte oft wenig Energie, aber ich habe die Symptome nie ernst genommen. Ich dachte, das passt schon“, sagt der 39-Jährige.

Das diabetische Fußsyndrom ist eine der häufigsten Spätkomplikationen. Diese hat nun auch den Rottweiler getroffen. Durch die verringerte Wahrnehmung von Schmerzen und leichte Taubheitserscheinungen hat Aiple seine Entzündung im linken Fuß längere Zeit nicht behandeln lassen. Irgendwann hat es dann aber so schlimm ausgesehen, dass er sich auf den Weg in die Notaufnahme machte.

Ein Zeh konnte nicht mehr gerettet werden

Sein Diabetes-Verdacht hat sich bestätigt. Eine Insulin-Einstellung war dringend notwendig. Und er musste operiert werden – ein Zeh konnte nicht mehr gerettet werden. „Ich bin froh, dass es „nur“ ein Zeh ist, auch wenn es eigentlich schlimm genug ist. Aber im Verhältnis zu dem, was hätte passieren können… Der Arzt in der Notaufnahme hat zu mir gesagt: Hätte ich drei Tage länger gezögert, wäre ich gestorben“, sagt Johannes Aiple.

Was ihn heute ärgert: „Es wäre alles vermeidbar gewesen, wenn ich drei Tage früher gekommen wäre – oder am besten ganze fünf Jahre“, denn für Diabetes-Patienten gibt es viele Lösungen, auch wenn an einer konsequenten Ernährungsumstellung und Alltagsbewegung kein Weg vorbeiführt.

Optimistisch für die Zukunft

Johannes Aiple blickt auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft. „Seitdem ich hier bin, werden meine Werte jeden Tag besser. Am Anfang war mein Blutzucker bei mehr als 300, ich hatte einen hohen Blutdruck. Die Diabetesberaterin Larissa Strecker war von Anfang an am Start und hat mir einen Plan gegeben, an den ich mich halte. Das funktioniert! Ich habe auf einmal viel mehr Energie, ich schlafe wieder durch, ich schlafe gut ein. Und ich stelle fest, dass mein Hirn besser arbeitet – es ist, als hätte sich ein Schleier gelöst. Es ist ein anderes Lebensgefühl“, sagt er.

Vor jeder Mahlzeit muss er Blutzucker messen und Insulin spritzen. „Eventuell steige ich auf Tabletten um oder komme ganz von Insulin weg. Natürlich muss ich meine Lebensweise ändern. Hier in der Klinik geht alles glatt, ich habe gar kein Problem damit, ich werde ja rundum betreut. Aber ich denke an die Zeit nach dem Klinikaufenthalt, wenn der Alltag wieder da ist. Ich hoffe sehr, dass ich nicht in alte Muster verfalle“, sagt Johannes Aiple.

Viel Aufmunterungund Unterstützung

Verwandte, Angehörige, Freunde und Band-Kollegen schauen regelmäßig in der Klinik vorbei, schreiben ermutigende Nachrichten und Kommentare, auch sein Zimmerkollege Markus unterstützt. „Ganz besonders möchte ich meiner Freundin Vivi danken, die ihr Studium in Köln unterbrochen hat, um hier zu sein. Und meiner Mutter natürlich. Sie kocht ab und zu lecker für mich und kümmert sich um alles andere“, sagt Johannes Aiple.

Diese große Unterstützung von allen Seiten macht Mut und gibt neue Lebenskraft, denn noch verbringt Johannes Aiple die meiste Zeit in seinem Patientenzimmer, die Wunde am Fuß heilt nicht so schnell. „Ich werde schon daran zu knabbern haben, dass ich die Symptome so lange ignoriert habe“, weiß er. Aber er ist guter Dinge, dass er es packt.