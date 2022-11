8 Er kam im Jahr 2017 als Quereinsteiger zu DHL, inzwischen ist er der Leiter des Paketzentrums in Eutingen im Gäu: Jens Rapp, 35 Jahre alt. Foto: Simon Granville

Mit dem Black Friday am 25. November beginnt in Paketzentren die Zeit, in der doppelt so viele Pakete wie im restlichen Jahr verschickt werden. Wie schaffen das die Mitarbeitenden? Ein Besuch bei DHL in Eutingen im Gäu.















Irgendwann bleibt Jens Rapp während seines Rundgangs stehen und fragt: „Was glauben Sie, wie viele Pakete kann ein Mitarbeiter pro Stunde auf das Förderband legen?“ Der hochgewachsene 35-Jährige steht in einer Halle, die etwa die Fläche von drei Fußballfeldern umfasst. Er leitet das DHL-Paketzentrum in Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt). Dort werden Pakete erfasst, sortiert, weitertransportiert. Bevor man Rapps Frage mit einer Schätzung beantworten kann, muss man erst verstehen, wie so ein Paketzentrum funktioniert.