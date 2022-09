1 Briefe in der Zustellung – in Horb anscheinend ein seltenes Phänomen. Foto: © Kzenon – adobe.stock.com

Wo bleibt die Post? Diese Frage stellen sich gerade viele Menschen in Horb. Denn in einigen Stadtteilen warten einige Kunden anscheinend vergeblich.















Horb - Der gelbe Transporter biegt in die Straße ein, doch an den meisten Häusern rauscht er vorbei. Im Briefkasten: seit Tagen gähnende Leere. Will mir niemand mehr etwas schicken?

Mittwoch, 21. September, dann endlich ein Brief im Briefkasten. Ein Schreiben meines TV-Anbieters. Datum auf dem Briefkopf: 13. September. Inhalt ungefähr: "Ab 18. September stellen wir Ihren Anschluss um. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Stromzufuhr ihrer Box nicht unterbrochen wird." Toll, drei Tage, nachdem die Umstellung begonnen hat, erhalte ich erst diesen Brief.

Viele Horber beklagen sich auf Facebook

Frustration macht sich gerade bei vielen Horbern breit. Das zeigen einige Beiträge in der Facebook-Gruppe "Horber Stadtgeflüster". Hier hatte eine Horberin gefragt: "Weiß zufällig jemand, was derzeit wieder mit der Post los ist??? Ich warte inzwischen seit über einer Woche auf Post." Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten.

Nicole H. schrieb an diesem Donnerstag: "In Nordstetten war der Postler heute das erste Mal da diese Woche. Warte auch auf etwas, was am Montag hätte kommen sollen." Viele weitere Horber beklagen sich. Angelika G. "Ich warte auch seit acht Tagen auf einen Brief, allerdings nicht zum 1. Mal." Gerda J.: "Die Post war am 13.09. das letzte Mal bei uns. Wir warten ebenfalls auf wichtige Bescheide." Catrin W.: "Ein Brief von Horb nach Talheim dauert 10 Tage." Petra K.: "Interessant wird’s, wenn man Sendungen bekommt, auf denen steht: maßgebend für die Frist ist das Datum des Poststempels."

Auch Zusteller melden sich zu Wort und entschuldigen sich

Doch nicht nur genervte Postkunden melden sich zu Wort. Auch anscheinend frustrierte Zusteller. "Wir Zusteller geben unser Bestes und versuchen so viel wie möglich zuzustellen. Jedoch sind wir keine Maschinen, sondern Menschen, die momentan alles mögliche geben. Wir haben Dienstzeiten, die wir einhalten müssen, wie auch andere Vorschriften. Und ja, wir leiden auch extrem an der Situation", schreibt eine Frau, die sich als Zustellerin zu erkennen gibt. "Wir brauchen Mitarbeiter", schreibt eine andere.

Zustell-Probleme gibt es deutschlandweit

Schneller als die herkömmliche Post funktioniert zumindest die Mail-Post bei der Deutsche Post DHL Group. Innerhalb eines Tages antwortet Dieter Nawrath, Pressesprecher der regionalen Kommunikation Süd, auf die Anfrage unserer Redaktion. Er gibt zu: "Leider erfolgt die Zustellung in und um Horb derzeit nicht in der Qualität, wie es unsere Kundinnen und Kunden gewohnt sind. Der Grund ist dafür ist ein deutlich erhöhter Krankenstand." Ein Problem übrigens, dass auch die Menschen im Raum Freudenstadt nur zu gut kennen. Auch hier waren der Deutschen Post AG die Probleme bekannt. Es ist ein deutschlandweites Problem. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert: Die Belastung der Zustellerinnen und Zusteller bei der Deutschen Post und anderen Firmen sei sehr hoch.

Post-Pressesprecher erklärt, warum es in Horb Probleme gibt

Nawrath erklärt nun im Fall Horb: "Die Infektionswelle, die derzeit ganz Deutschland erfasst, geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Dabei gehen die Infektionszahlen auch mit einer Zahl von positiven Fällen insgesamt in unseren Betriebsstätten einher. Aufgrund der dynamischen Entwicklung können wir nicht ausschließen, dass es in vereinzelten Regionen vorübergehend auch einmal zu Verzögerungen in den Betriebsabläufen kommen wird."

"Auswirkungen für unsere Kunden eher gering"

Doch die Auswirkungen klingen bei Nawrath deutlich geringer als bei den Kunden-Stimmen. "Dank unserer vorausschauenden Notfall- und Pandemieplanung sind die Auswirkungen für unsere Kunden jedoch eher gering", betont er zunächst. In Horb könne es "punktuell zu Verzögerungen in der Post- und Paketauslieferung kommen". Und: "Wir tun alles dafür, dass die Verzögerungen maximal einen Tag betragen." Man arbeite "mit Hochdruck an der Verbesserung der aktuellen Situation". Nawrath: "Unsere Kundinnen und Kunden bitten wir um Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir nehmen jede einzelne Beschwerde unserer Kunden ernst und sind immer bereit, den konkreten Fällen nachzugehen. Dafür bieten wir unseren Kunden zahlreiche Kontaktmöglichkeiten über unterschiedliche Kanäle, wie zum Beispiel den klassischen Telefonanruf auf der zentralen Kunden-Hotline 0228/4333112 oder unsere Social-Media-Kanäle."

Deutsche Post auf Personalsuche

In seiner Antwort rührt der Pressesprecher auch noch die Werbetrommel für die Personalgewinnung. Neue Mitarbeiter seien willkommen. Die Deutsche Post DHL Group sei ein "attraktiver Arbeitgeber". Man biete "unbefristete Vollzeit-Verhältnisse."

Ob es jetzt wieder schneller geht in und um Horb? Eine Facebook-Nutzerin appelliert, sich bei der Hotline zu beschweren. Ihr Fazit: "Wenn viele anrufen, bringt das schon was. Zahlreiche Isenburger hatten am Samstag angerufen und am Dienstag liefen die Briefkästen regelrecht über. Da waren Briefe vom 5. und 8. September dabei."