1 Paul Bauer Foto: Amir Jano

Paul Bauer, der ehemalige Schulleiter des Rottweiler Droste-Hülshoff-Gymnasiums, ist am 12. Januar gestorben.















Rottweil - Der ehemalige Schulleiter des Droste-Hülshoff-Gymnasiums (DHG) in Rottweil, Paul Bauer, ist am 12. Januar an den Folgen einer schweren Erkrankung gestorben. Viele Jahrgänge von Schülern hat er als Erzieher begleitet.

"Paul Bauer war Lehrer mit Leib und Seele." Das sagt nicht nur seine Ehefrau, das sagt auch DHG-Schulleiter Stefan Maier. Paul Bauer präge bis heute die Atmosphäre im Schulleben des Droste-Hülshoff-Gymnasiums. Immer habe er eine Politik der offenen Türen und flache Hierarchien gepflegt, immer Zeit gehabt für die Anliegen seiner Schüler sowie der Lehrer.

Erste Jahre in Schramberg

Geboren am 13. September 1949 in Wilflingen, hatte Bauer sein Abitur im Juli 1969 in Rottweil am Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) abgelegt und in Freiburg Mathematik und Sport studiert. Seine ersten Jahre als Lehrer hatte Bauer in Schramberg absolviert, dann viele Jahre lang am Gymnasium am Romäusring in Villingen-Schwenningen unterrichtet. Dort lernte er seine Frau, Barbara Müller, kennen und lieben.

Aktiver Sportler

Vor allem die sportliche Betätigung habe es Paul Bauer angetan. Stets habe er versucht, Bewegung in den Unterricht zu integrieren, war als Fortbilder für die "bewegte Schule" unterwegs und hat in seiner Freizeit selber aktiv Sport getrieben.

Als 2004 die Stelle des stellvertretenden Schulleiters am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Rottweil frei wurde, griff Paul Bauer zu und trat in die Fußstapfen von Rolf Zähringer. 2011, mit dem Abschied von Bernhard Schoch, rückte er als Schulleiter an die Spitze der Schulleitung. Bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand 2016 brachte er einiges in Bewegung: Auf seine Initiative hin konnten die drei städtischen Gymnasien ein Sportprofil einrichten; und mit großer Geduld und Ausdauer betrieb er das Thema Sanierung des Droste-Hülshoff-Gymnasiums voran.

"Ohne ihn wären wir lange nicht dort, wo wir jetzt sind", sagt sein Nachfolger im Amt und guter Freund, Stefan Maier. Die Einweihung des sanierten Schulkomplexes und des Neubaus werde Paul Bauer nun nicht mehr miterleben können.