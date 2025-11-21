DHBW Lörrach: Studieren für die Fabrik der Zukunft

KI macht alles neu. Sie wird sicher viele Jobs überflüssig machen und dafür aber andere schaffen. Das Problem ist nur: Niemand weiß genau, welche neuen Berufe entstehen und vor allem, welche Halbwertszeit sie haben werden. Immerhin dürfte so viel klar sein: Nach einer weit verbreiteten Einschätzung unter Forschern wird es auf absehbarer Zeit nicht um die Frage Mensch oder Maschine gehen. Vielmehr steht im Vordergrund, wie der Mensch KI als Mittel zum Zweck nutzen kann.

Genau an diesem Gedanken setzt ein neues Studienangebot der Dualen Hochschule Lörrach an: Ab dem nächsten Studienjahr 2026/27 wird das bereits bestehende Fach „Data Science und Künstliche Intelligenz“, das bislang im vertiefenden Teil eine Ausrichtung auf Management hat, um die Studienrichtung Digital Production ergänzt. Derzeit wird der Studiengang lanciert, um Unternehmen und Studenten zu begeistern.

Für Studiengangsleiter Klemens Schnattinger ist die Erweiterung des Studienfachs ein logischer Schritt. Denn die Wirtschaft braucht KI-Spezialisten in allen Bereichen. So wurde aus den Reihen der Partnerunternehmen der Wunsch an die DHBW herangetragen, KI im Zusammenhang mit Produktionsprozessen zum Gegenstand einer speziellen Ausbildung zu machen.

Grundstudium bleibt gleich

Ein ganz neues Studium musste die DHBW Lörrach dafür nicht auflegen. Vielmehr verzweigt sich künftig das Studienfach Data Science und künstliche Intelligenz nach etwa zwei Dritteln des Studiums in unterschiedliche Richtungen. Das Grundstudium bleibt sowohl für den Bereich Management als auch für Digital Production gleich. In der gemeinsamen Basis werden allgemeine Grundlagen von künstlicher Intelligenz vermittelt, dann geht es um technische Bereiche wie Programmierung, Datenbanken oder IT-Sicherheit und um mathematisch-statistische Basics. Außerdem vermittelt das Grundlagenstudium noch überfachliches Wissen, unter anderem auch Module zu Denkmodellen sowie zum Thema KI und Gesellschaft.

In der Vertiefung widmet sich Digital Production dann im Wesentlichen der Frage, wie KI Produktionsabläufe verbessern oder wirtschaftlicher gestalten Kann. Das Stichwort lautet Industrie 5.0, also die Weiterentwicklung der digitalisierten Industrie um den Faktor Künstliche Intelligenz. Ein großer Bereich ist die Automatisierung. „Wir wollen schauen, wie wir Roboter etwas schlauer machen können“, sagt Studiengangsleiter Schnattinger. Dabei geht es um Autonomie, aber auch um Themen wie Sicherheit von digitalen Systemen.

Optimierung von Prozessen

Ein weiteres Feld für Digital Production bietet die Optimierung von Prozessen. Dabei geht es um Verfahren, die früher in der konventionellen Produktion durch aufwändige Testläufe ermittelt wurden.

So mussten etwa Werkzeuge einer Maschine früher langwierig angepasst und eingestellt werden, bis das Produkt hinsichtlich Qualität und Präzision gestimmt hat. Mit dem Einsatz von KI lässt sich der Weg bis zum optimalen Produkt abkürzen.

Dadurch werden so genannte Digitale Zwillinge eingesetzt, also Rechenmodelle, die einen realen Produktionsprozess simulieren. Künstliche Intelligenz kann dabei unzählige Faktoren einbeziehen. Klemens Schnattinger spricht dabei von „Millionen solcher Simulationen“, die am Ende einen perfektionierten Prozess vorschlagen.

Gewaltige Rechenleistung

Als Beispiel nennt Schnattinger einen konkreten Fall aus der Praxis, bei dem eine studentische Arbeit zu einer deutlichen Kostensenkung geführt hat. Ein Unternehmen aus der Region, das ein großes Kühllager unterhalten muss, kann mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz die optimale Temperatur besser steuern. Früher schaltete die Anlage innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs an und ab.

Mit KI ist es möglich, die Steuerung viel genauer vorzunehmen. Dabei war die gewaltige Rechenleistung von KI in der Lage, eine Vielzahl an Faktoren zu berücksichtigen, auch externe wie Wetterdaten. Ob die Absolventen des Studiengangs nun Ingenieure oder Betriebswirte sind, lässt sich nicht mehr so genau sagen.

Klemens Schnattinger sieht jedenfalls deutliche Unterschiede zu den herkömmlichen Berufsbildern, auch würde er die KI-Experten des neuen Formats nicht als Software-Entwickler bezeichnen. Ebenso wenig wie es sich bei KI nur um eine entwickeltere Software handelt.

Interdisziplinärer Ansatz

Wie man auch immer die KI-Experten nennen mag, wichtig sei der interdisziplinäre Ansatz, der mit dem vielseitigen Studiengang eingelöst werde. Und letztlich, so Schnattinger, komme es darauf an, KI als selbstverständliches Werkzeug des Menschen zu verstehen und einzusetzen.

Dabei staunt der Professor, der vor vielen Jahren in Freiburg selbst über Künstliche Intelligenz promoviert hatte, über die Unbefangenheit der Studierenden von heute: „Toll, wie sie das anwenden.“