DHBW Lörrach: Studieren für die Fabrik der Zukunft

Regionale Unternehmen wollen Künstliche Intelligenz verstärkt für ihre Produktionsprozesse nutzen. Wie die Duale Hochschule diesen Bedarf aufgreift.
KI macht alles neu. Sie wird sicher viele Jobs überflüssig machen und dafür aber andere schaffen. Das Problem ist nur: Niemand weiß genau, welche neuen Berufe entstehen und vor allem, welche Halbwertszeit sie haben werden. Immerhin dürfte so viel klar sein: Nach einer weit verbreiteten Einschätzung unter Forschern wird es auf absehbarer Zeit nicht um die Frage Mensch oder Maschine gehen. Vielmehr steht im Vordergrund, wie der Mensch KI als Mittel zum Zweck nutzen kann.