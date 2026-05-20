DHBW in Villingen-Schwenningen: Moderne Technologien für Lehre und Forschung

Das Innovations-Labor der DHBW in VS bündelt moderne Technologien wie Virtual Reality, Eye-Tracking und Robotik und macht sie für Lehre, Forschung und Praxis nutzbar.
Das Innovations-Labor (Innolab) der DHBW Villingen-Schwenningen ist die zentrale Anlaufstelle für innovative Technologien und moderne Methodenkompetenz. Verantwortlich ist das Education Support Center (ESC), das als Dienstleister für Lehrende, Studierende und perspektivisch auch für Duale Partner agiert. Mit Technologien wie Virtual-Reality-Brillen, Robotik-Systemen und Eye-Tracking-Geräten schafft das ESC eine Infrastruktur, die Lehre, Forschung und Transfer gleichermaßen stärkt, schreibt die DHBW Villingen-Schwenningen in einer Mitteilung.