DHBW in Schwenningen: So kann Inklusion erlebbar gemacht werden

So kann Inklusion erlebbar gemacht werden

DHBW in Schwenningen

1 Probenleiter Deng Pan (Mitte) führt die Teilnehmer der Veranstaltung „Musik und Bewegung“ in die Thematik Wasser spielerisch ein. Foto: Mareike Kratt

Ein Studienseminar der Sozialen Arbeit an der DHBW in Schwenningen, ein Studiengang an der Musikhochschule Trossingen und ein Projekt der Stiftung Liebenau: Wenn diese drei Bereiche aufeinandertreffen, kommt etwas ganz einmalig Inklusives dabei heraus.









Reges Treiben herrscht im Hörsaal 16 der Fakultät Sozialwesen der DHBW in der Schramberger Straße. Dort, wo normalerweise die Köpfe der Sozialwesen-Studenten rauchen, werden heute Stift und Blatt gegen Schwungtuch, Trommel und Triangel getauscht – und gegen die Aktivierung der eigenen Körperteile. Praxis ist angesagt, und das, obwohl die Studenten derzeit eigentlich in ihrer Theorie-Phase an der Hochschule sind.