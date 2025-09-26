DHBW in Lörrach: Wie die Dr. K. H. Eberle-Stiftung Forschung an der DHBW unterstützt

Das Thema Cyber-Sicherheit ist Gegenstand eines Forschungsprojekts an der DHBW Lörrach, das in diesem Jahr den Dr. K.H. Eberle-Preis erhält. Der Preis ist mit 100 000 Euro dotiert.
Alljährlich unterstützt die in Lörrach ansässige Dr. K. H. Eberle-Stiftung ein Forschungsvorhaben der ansonsten weitgehend auf Lehre spezialisierten Dualen Hochschule (DHBW). Die Stiftung, die ihre Erträge unter anderem aus Immobilien wie dem Hotel „Stadt Lörrach“ schöpft, hat seit ihrer Gründung im Jahr 2015 der DHBW Lörrach bereits 2,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.