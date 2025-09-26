DHBW in Lörrach: Wie die Dr. K. H. Eberle-Stiftung Forschung an der DHBW unterstützt

Das Thema Cyber-Sicherheit ist Gegenstand eines Forschungsprojekts an der DHBW Lörrach, das in diesem Jahr den Dr. K.H. Eberle-Preis erhält. Der Preis ist mit 100 000 Euro dotiert.

Alljährlich unterstützt die in Lörrach ansässige Dr. K. H. Eberle-Stiftung ein Forschungsvorhaben der ansonsten weitgehend auf Lehre spezialisierten Dualen Hochschule (DHBW). Die Stiftung, die ihre Erträge unter anderem aus Immobilien wie dem Hotel „Stadt Lörrach“ schöpft, hat seit ihrer Gründung im Jahr 2015 der DHBW Lörrach bereits 2,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Geld, mit dem die Hochschule Projekte umgesetzt habe, die allein mit staatlichen Mitteln nicht finanzierbar gewesen wären, wie DHBW-Rektor Gerhard Jäger bei der Preisverleihung am Donnerstagabend betonte. Die DHBW Lörrach könne dank der Stiftung ihr Profil schärfen und den Wissenstransfer in die regionale Wirtschaft stärken.

Im Gegensatz zu früheren Jahren, als häufig zeitlich und sachlich klar umrissene Forschungsvorhaben finanziert wurden, ist der nun ausgezeichnete Wettbewerbsvorschlag mehr auf eine langfristig Entwicklung angelegt und nicht allein mit Stiftungsmitteln zu realisieren.

„Das wird eine große Sache“

Die Überschrift des preisgekrönten Projekts verspricht nichts weniger als den „Aufbau eines Zentrums für funktionale Sicherheit, Cyber Security und Künstliche Intelligenz“. Ganz im Sinne der Geldgeber könnte somit auch an der Dualen Hochschule Lörrach ein eigenes Dr. K.H. Eberle-Institut entstehen, analog zu ähnlichen Wissenschaftszentren, die von der Stiftung bereits an den Universitäten Konstanz und Tübingen gefördert wurden. „Das wird eine große Sache“, versprach der Projektverantwortliche Ossmane Krini, der als Professor im Fachbereich Elektrotechnik den Vorschlag mit zwei Doktoranden eingereicht hatte.

100 000 Euro Preisgeld

Sowohl Krini, als auch der Stiftung ist klar, dass die 100 000 Euro Preisgeld nicht für den Endausbau dieses neuen Wissenschaftszentrums reichen werden. Doch beide Seiten sind zuversichtlich, dass auf dieser Basis weitere Drittmittel einzuwerben sind. Alexandra Zoller vom Stiftungsvorstand beschrieb dies mit einem anschaulichen Bild: „Manche Geldgeber wollen erst sehen, ob der Vogel wirklich fliegt. Und wir glauben, mit unserer Förderung dem Vogel zum Fliegen zu verhelfen.“ Mit anderen Worten: Die Stiftung geht bewusst ein Wagnis in der Erwartung ein, dass sich dieser Anschubfinanzierung später weitere Geldgeber anschließen. Mit dieser Haltung sehe sich der Vorstand auf einer Linie mit dem 2015 verstorbenen Stifter Karl Helmut Eberle. „Er hätte sofort ja gesagt“, ist Alexanda Zoller überzeugt.

Rahmen für Forschung

Ossmane Krini, der zuvor schon zweimal mit Forschungsvorhaben beim Dr. K.H.Eberle-Preis erfolgreich gewesen war, erläuterte bei der Preisverleihung wesentliche Facetten des geplanten Wissenschaftszentrums. Die neue Einrichtung biete den Rahmen für Forschung, die unter anderem durch den Austausch von jungen Wissenschaftlern mit anderen Hochschulen vertieft werde. Diese Impulse wirkten zurück auf die Lehre und auf den Austausch mit den Partnerunternehmen.

Sieben weitere Vorschläge zur Auswahl

Neben dem ausgezeichneten Projekt hatten in einem internen Wettbewerb sieben weitere Vorschläge zur Auswahl gestanden. Wie Alexandra Zoller im Namen der Stiftung ausdrücklich betonte, müsse sich die DHBW Lörrach damit im Vergleich zu den weitaus größeren Universitäten Konstanz und Tübingen nicht verstecken. DHBW-Rektor Gerhard Jäger gab die Blumen zurück: Er schrieb diese Leistungsdichte auch der kontinuierlichen Unterstützung seitens der Stiftung zu.