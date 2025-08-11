DHBW in Lörrach: Innovationskraft für reale Herausforderungen

Der im Jahr 2022 ins Leben gerufene Innopreneur Circle der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach ist ein interdisziplinäres Programm, das Studenten innovative Problemlösungsmethoden in Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen vermittelt. Die teilnehmenden Studenten bekommen die Möglichkeit, Kompetenzen im Bereich Innovation und Entrepreneurship zu erlangen und diese direkt praktisch umzusetzen, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.

Studenten arbeiten mit Firmen zusammen

Mit beeindruckenden Lösungsvorschlägen hätten die 25 Teilnehmer kürzlich bei der Abschlusspräsentation des Innopreneur Circle ihre „Casegeber“ (etwa: Auftraggeber). In Zusammenarbeit mit den Unternehmen Roche, Faller Packaging und der AOK entwickelten sie kreative und praxisnahe Konzepte zu komplexen Fragestellungen. „Viele Unternehmen unterschätzen das Potenzial ihrer eigenen Mitarbeiter und vertun viele Chancen, denn gezieltes Innovationstraining kann schnell zu nachweislichen Erfolgen führen, wie wir in diesem Jahr im Rahmen des Innopreneur Circles wieder eindrucksvoll erleben konnten“, wird Matthias Paul, Projektleiter des Innopreneur Circle, in der Mitteilung der DHBW zitiert.

Auch Heike Walterscheid, ebenfalls Teil des Leitungsteams, unterstreicht die Bedeutung der studentischen Perspektive: „Der unvoreingenommene Blick der Innopreneure der DHBW führt zu Erkenntnissen und umsetzbaren Lösungsvorschlägen, die wertvolle Beiträge zur Erschließung von Innovationspotentialen bei den Casegebern sein können.“

Worum es in denProjekten ging

Im Projekt mit Roche widmete sich die Studentengruppe der Frage, wie die Versorgung von Patienten mit lebenswichtigen Medikamenten durch innovative Methoden und eine verbesserte Datenbasis optimiert werden kann. Als Ergebnis entwickelten sie die App YourHealth, eine digitale Plattform zur Vernetzung relevanter Stakeholder (etwa: Beteiligte). Die App generiert Informationen über zielgerichtete Anreize und stellt diese den Nutzeren bedarfsgerecht zur Verfügung. Andreas Decker, Projektmanager bei Roche, zeigte sich begeistert: „Wir durften tolle Erfahrungen mit diesem sehr gut organisierten Programm machen“, wird er zitiert.

Die Projektgruppe, die mit Faller Packaging zusammenarbeitete, fokussierte sich auf die Optimierung der Auftragsplanung von Medikamentenverpackungen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie durch innovative Ansätze sowohl Nachhaltigkeit als auch Verfügbarkeit verbessert werden können. Das Ergebnis war die Konzeption einer Online-App mit Live-Daten zur Schaffung von Transparenz bei Bestellungen und Kapazitäten. Diese Lösung soll eine stärkere digitale Verzahnung zwischen Kunden und Lieferanten ermöglichen. Christian Klein, Service Level Agreement Manager bei Faller Packaging, wird in der Mitteilung der DHBW mit den Worten zitiert: „Innovation entsteht dort, wo Raum für neue unvoreingenommene Perspektiven gegeben ist.“

Im Projekt mit der AOK stand die Gesundheitsprävention bei jungen Erwachsenen im Alter von 21 bis 30 Jahren im Fokus. Ziel war es, diese Zielgruppe so anzusprechen, dass sie sich freiwillig und ohne erhobenen Zeigefinger mit ihrer Gesundheitskompetenz auseinandersetzt – insbesondere im Hinblick auf Übergewicht. Die Studenten entwickelten Lösungsansätze, die auf eine alltagsnahe und motivierende Kommunikation setzen. Samuel Kohnle, Unternehmensstratege bei der AOK, zeigte sich überzeugt: „Der Innopreneur Circle der DHBW Lörrach vereint innovative Methodik mit Praxisrelevanz. Für uns ist der Circle ein inspirierender Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis.“