DHBW in Lörrach: Innovationskraft für reale Herausforderungen

Studenten der DHBW Lörrach haben Unternehmen mit ihren Lösungsvorschlägen beeindruckt.
Der im Jahr 2022 ins Leben gerufene Innopreneur Circle der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach ist ein interdisziplinäres Programm, das Studenten innovative Problemlösungsmethoden in Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen vermittelt. Die teilnehmenden Studenten bekommen die Möglichkeit, Kompetenzen im Bereich Innovation und Entrepreneurship zu erlangen und diese direkt praktisch umzusetzen, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.