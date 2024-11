Der Campus Horb der DHBW Stuttgart hatte am vergangenen Mittwoch seine Türen zum Studieninfotag geöffnet. Über 100 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Freudenstadt und benachbarten Kreisen strömten ab 8 Uhr in das Campus-Gebäude, um sich über das duale Studium im Bereich Technik zu informieren.

Einblick in die fünf dualen Studiengänge Das Format des Studieninfotages ermöglichte einen umfassenden Einblick in die fünf dualen Studiengänge: Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen. Schülerinnen, Schüler und weitere Interessierte hatten die Gelegenheit, in persönlichen Gesprächen mit Dozierenden das breite Spektrum der Studiengänge kennenzulernen. Studierende berichteten aus erster Hand über ihren Studienalltag, das Leben am Campus und gaben Tipps für ein erfolgreiches duales Studium.

Insgesamt werden über 130 Studienplätze angeboten

So viele duale Partner vertreten wie noch nie Mit ihren Infoständen und Ausstellungen waren mit 52 Unternehmen so viele duale Partner vertreten wie noch nie. Insgesamt bieten sie über 130 Studienplätze an. Sie gaben einen Überblick über die Praxisphasen, standen Rede und Antwort bei allen Fragen und informierten über ihr Produktprogramm mit den neuesten Entwicklungen. Viele Partnerunternehmen präsentierten ihre Produkte, um die jungen Menschen für ein technisches Studium zu begeistern und am Entstehen innovativer Produkte teilzuhaben.

Der KFZ-Motorenprüfstand: Entscheidend für die Entwicklung und Überprüfung von Motoren in der Automobilindustrie. Foto: DHBW

Labore luden zu Vorführungen ein Um die Faszination Technik am Campus zu erleben, standen die Labore offen und luden zu Vorführungen ein. Richtig viel los war überall: Bei der Spritzguss-Fertigung „live“ von kleinen Stapelboxen, beim 3D-Druck von komplexen Bauteilen, im KFZ-Motorenprüfstand, bei der Vorführung der Programmierung einer CNC-Fräsmaschine, bei den Laborversuchen zu regenerativer Energienutzung oder einem Nebelversuch, der sichtbar macht, wie Raumluft aus der Klimaanlage zugfrei in einen Raum strömt. Spaß hatten die Schülerinnen und Schüler beim Erleben von Virtual Reality im VR-Labor und in der Smart Factory mit einem „Cobot“.

Herausragende Studienarbeiten vorgestellt

Hier erlebten die Schülerinnen und Schüler, wie ein kollaborativer Roboter Gegenstände über Künstliche Intelligenz findet und positioniert. Ebenso wurden spannende Experimente und herausragende Studienarbeiten aus der Elektrotechnik und Informationstechnik vorgestellt.

Studieninfotag bot Raum für die persönliche Orientierung Als Scouts begleiteten Studierende aller Studiengänge die Schülerinnen und Schüler durch das Gebäude und standen für Fragen zur Verfügung. Der Studieninfotag bot Raum für die persönliche Orientierung: Viele Studieninteressierte hatten schon klare Vorstellungen, in welche Richtung ihr Studium gehen soll und informierten sich gezielt bei einem Scout, andere nutzten den Tag, um erste Eindrücke zu sammeln.

Virtual Reality: Vorführung im Labor des Studiengangs Maschinenbau/Produktionstechnik. Foto: DHBW

Berufliche Handlungskompetenz der Absolventen In den beiden Einführungsveranstaltungen von Studienberaterin Victoria Reineck zum dualen Studium mit Informationen zu Ablauf, Bewerbung, Auslandsaufenthalten und vielem mehr, etwa dem Online-Self-Assessment, gaben auch Campusleiterin Professorin Antje Katona und Unternehmensvertreter Steffen Stippl den Studieninteressierten nützlichen Input mit auf den Weg. Selbst Absolvent des Campus Horb, betonte H. Stippl die große berufliche Handlungskompetenz der Absolventinnen und Absolventen der DHBW, da sie schon während und unmittelbar nach dem Studium das theoretisch erlernte Wissen in der Praxis umsetzen können. Durch die intensive Kooperation übernehmen duale Hochschulen schneller als „normale“ Hochschulen Weiterentwicklungen aus den Unternehmen mit in die Lehre, so seine Erfahrung. Absolventinnen und Absolventen der dualen Hochschule sind für Unternehmen darum von großem Wert und haben ausgezeichnete Zukunftschancen.

Ziehung der Preise ist ein kleines Highlight Ein kleines Highlight am Ende des Studieninfotages war die Ziehung der Preise des Gewinnspiels: einen Europaparkgutschein und drei Gutscheine von wunschgutschein.de. Gewonnen haben aber alle, die zum Studieninfotag kamen – nämlich Orientierung für die berufliche Zukunft mit konkretem Wissen, was ein duales Studium am DHBW-Campus Horb ausmacht.