DHB-Team hält lange mit: Handballer unterliegen Dänen, nun Endspiel um EM-Halbfinale

Ein Remis hätte Deutschland zum vorzeitigen Einzug ins EM-Halbfinale gereicht. Doch am Ende zieht Dänemark davon. Jetzt steht das DHB-Team vor einem Alles-oder-nichts-Spiel.
Herning - Deutschlands Handballer gingen sofort nach der Niederlage gegen Dänemark in die Analyse und diskutierten wild auf dem Parkett. Wohl wissend, dass der erste Pflichtspiel-Sieg gegen den EM-Topfavoriten durchaus möglich gewesen wäre. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason hat ihren ersten Matchball im Kampf ums EM-Halbfinale vergeben und musste sich trotz eines zunächst starken Auftritts mit 26:31 (12:13) geschlagen geben.