Das Endspiel um den S-Cup in Altensteig in Altensteig findet erwartungsgemäß ohne den HBW Balingen-Weilstetten statt. Das Team von Trainer Jens Bürkle bekam am Samstag vom Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen die Grenzen deutlich aufgezeigt und spielt am Sonntag um Platz drei. Um 14 Uhr trifft der HBW dann in der Eichwaldhalle auf den TVB Stuttgart, der sein Halbfinale mit 29:33 (14:17) gegen den schwäbischen Liga-Konkurrenten Frisch Auf Göppingen verlor.

Löwen drücken aufs Tempo

Der Favorit aus Mannheim drückte der Partie in der gut besuchten Altensteiger Eichwaldhalle mit seinem Tempospiel von Beginn an den Stempel auf. Angeführt von Nationalmannschafts-Regisseur Juri Knorr legten die Kurpfälzer – wenngleich mit begünstigt von einer Zeitstrafe gegen HBW-Rückraumspieler Jona Schoch – bis zur fünften Minute eine 4:2-Führung aufs Parkett.

HBW hat zunächst eine Antwort

Doch der HBW hatte noch die passende Antwort. Mit einem 3:0-Lauf, zu dem Patrick Volz, Nikola Grahovac und Elias Huber die Tore beisteuerten, wendet der Zweitliga-Meister das Blatt. In der Folge aber bekam der kaum noch einen Fuß auf die Platte. Ballverluste des Aufsteigers und starke Paraden ihres Junioren-Weltmeister David Späth im Kasten nutzten die Löwen zu einem 4:0-Zwischensprint. Der HBW hielt zwar noch den Anschluss, nach Schochs 10:12 (16.) mussten die Schwaben aber abreißen lassen.

Nach dem 12:10 enteilt der Favorit

Nachdem Knorr per Strafwurf das 16:11 für Mannheim erzielt hatte (21.), versuchte HBW-Coach Bürkle in einer Auszeit nachzujustieren. Ohne Erfolg. Seine Mannschaft fand in der Offensive keine Lösungen, um die Löwen in Verlegenheit zu bringen. Verlegenheitswürfe ohne die nötige Überzeugung wurden zu Späths Beute, und der DHB-Pokalsieger zog bis zur Pause schon entscheidend auf 24:14 davon.

Mannheimer geben auch in zweiter Hälfte den Ton an

Nach dem Seitenwechsel bauten die Löwen ihren Vorsprung weiter aus. Acht Minuten vor dem Ende hieß es 36:23 für den Favoriten, dessen Trainer Sebastian Hinze inzwischen auf seine Perspektivspieler setzte.

Schlussphase geht an Bürkle-Team

So gelang es den „Galliern“, zumindest noch etwas an der Resultatsschraube zu drehen, denn die letzten sechs Treffer der Begegnung gingen allesamt auf ihre Konto, und so hielt sich die Niederlage schließlich mit 29:36 in einem erträglichen Rahmen.

Die Tore für den HBW gegen die Rhein-Neckar Löwen erzielten Oddur Grétarsson, (6), Nikola Grahovac, Elias Huber (beide 5), Patrick Volz (4), Jona Schoch, Leo Prantner (beide 2), Daniel Ingason, Csaba Leimeter, Felix Danner, Uros Todorovic und Tim Hildenbrand (je 1).

Spielplan und Ergebnisse

Freitag, 28. Juli

VF 1: Frisch Auf Göppingen – TSV Altensteig 52:27

VF 2: Rhein-Neckar Löwen – HC Oppenweiler-Backnang 44:29

VF 3: TVB Stuttgart – BSV Bern 33:23

VF 4: HBW Balingen-Weilstetten – GC Amicitia Zürich 36:33

Samstag, 29. Juli

HF 4: HC Oppenweiler-Backnang – GC Amicitia Zürich 31:36

HF 3: TSV Altensteig – BSV Bern 20:42

HF 2: Rhein-Neckar Löwen – HBW Balingen-Weilstetten 36:29

HF 1: Frisch Auf Göppingen – TVB Stuttgart 33:29

Sonntag, 30. Juli

Spiel um Platz 7: TSV Altensteig – HC Oppenweiler-Backnang (12.00 Uhr) Eichwaldhalle

Spiel um Platz 5: BSV Bern – GC Amicitia Zürich (12.30 Uhr) Justus-Perels-Halle

Spiel um Platz 3: TVB Stuttgart – HBW Balingen-Weilstetten (14.00 Uhr) Eichwaldhalle

Finale: Frisch Auf Göppingen – Rhein-Neckar Löwen (16.00 Uhr) Eichwaldhalle