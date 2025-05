1 Das Team der HSG Hossingen-Meßstetten Foto: Seidel Die weibliche B-Jugend der HSG Hossingen-Meßstetten mischt sich im DHB-Pokal unter die Top-Teams ihrer Altersklasse.







Link kopiert



Die weibliche B-Jugend der HSG Hossingen-Meßstetten macht sich am Wochenende auf eine historische Tour: Die Mädels um das Trainerteam Andreas Wendel, Oli Weiss und Stefanie Wendel spielen in Bad Schwartau in Schleswig-Holstein um den DHB-Pokal - ein riesiger Erfolg und auch ein Novum für die Heuberg-HSG.