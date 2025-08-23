DHB-Pokal-Auslosung: TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen mit guten Losen

TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen mit guten Losen

Die Kapitäne Patrick Zieker (TVB) und Ymir Gislason (Frisch Auf) können zufrieden sein. Foto: Imago Die württembergischen Handball-Bundesligisten können mit den DHB-Pokal-Losen prima leben. Frisch Auf Göppingen hat ein Heimspiel, der TVB Stuttgart spielt gegen einen Drittligisten.







Seit 13 Jahren hatte Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen im DHB-Pokal kein Heimspiel mehr zugelost bekommen. Das hat sich nun geändert: Ex-Nationalspieler Steffen Weinhold zog im SAP Garden in München für die Mannschaft von Trainer Ben Matschke den Bundesligarivalen SC DHfK Leipzig als Zweitundengegner. Gespielt wird in der Göppinger EWS-Arena zwischen dem 30. September und dem 2. Oktober.