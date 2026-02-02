Kretschmann beim DGB: Sag beim Abschied leise „mehr arbeiten!“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann setzt bei seiner Abschiedsvorstellung vor dem Gewerkschaftsbund in Ludwigsburg auf das Verbindende – mit einer polarisierenden Ausnahme.
Auch bei seiner Abschiedsvorstellung lässt sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine kleine Provokation nicht nehmen. „Man kann nicht so tun, als sei man immer einer Meinung“, sagt er bei der Bezirkskonferenz des Gewerkschaftsbundes (DGB) in Ludwigsburg und kommt auf sein Credo zu sprechen, „dass wir mehr arbeiten müssen“. Denn „dass wir insgesamt im Vergleich mit allen Industrienationen die geringste Jahresarbeitszeit haben, kann niemand bestreiten, das ist einfach so.“ Die Chinesen etwa „arbeiten intelligent und mehr“.