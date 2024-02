DFL bricht Verhandlungen ab: Das sagen Lahrer Fußball-Fans zum Investoren-Aus

1 Fanproteste wie beim vergangenen Heimspiel des SC Freiburg wird es dieses Wochenende wohl nicht geben. Foto: Tom Weller/dpa

Der Stopp der Verhandlungen zwischen der DFL und einem externen Geldgeber kommt bei Fußballbegeisterten in der Region gut an. Für die Proteste der Fankurven hatten sie Verständnis. Sie rechnen damit, dass sich spätestens zur EM die Stimmung bessert.









Spielunterbrechungen durch Proteste, Verzögerungen durch den Videobeweis und eine schwächelnde Nationalmannschaft: Fußballfans aller Vereine in Deutschland mussten zuletzt viel durchmachen. Immerhin: Der Milliarden-Deal mit einem Investor ist vorerst vom Tisch und im Sommer steht eine Heim-EM an. Klappt es also doch noch mit der Euphorie für ein mögliches zweites „Sommermärchen“?