Deutschland gegen Nordirland: „Halte nichts davon“ – Amiri äußert sich zu Pfiffen gegen Woltemade

Nick Woltemade erlebte in Köln einen überschaubaren Abend, wurde ausgepfiffen bei seiner Auswechslung. Das sagen seine Mitspieler dazu.
Nick Woltemade hat zurzeit einen schweren Stand. Zunächst in den Duellen mit Paddy McNear auf dem Platz und später während seiner Auswechslung beim Publikum. Doch der Reihe nach. Der Ex-Stürmer des VfB Stuttgart kam beim 3:1-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ganz gut in die Partie. Er setzte nach einem Ballverlust nach und bereitete so die frühe Führung durch Serge Gnabry vor (7.). Danach verpasste der 23-Jährige zweimal die Möglichkeit, selbst zum Torabschluss zu kommen. Er wirkte nur noch bemüht, die Beine schienen schwer und die ursprüngliche Leichtigkeit in seinem Spiel fehlte.