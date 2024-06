1 Julian Nagelsmann lässt kein gutes Haar an der Umfrage und appelliert an die Menschen in Deutschland. Foto: dpa/Federico Gambarini

Nach dem eine Umfrage im Auftrag des WDR ergab, dass sich jeder Fünfte eine „weißere“ Nationalelf wünscht, nutzt Bundestrainer Julian Nagelsmann die Pressekonferenz vor dem Ukraine-Spiel für einen Appell.









Julian Nagelsmann hat überaus verärgert auf die Störgeräusche vor dem vorletzten EM-Test reagiert. „Ich war schockiert, dass solche Fragen gestellt werden. Ich finde es rassistisch“, sagte der Bundestrainer am Sonntag im deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach. Anlass war eine repräsentative Umfrage für die WDR-Sendung „Sport Inside“, in der jeder Fünfte sich eine „weißere“ Nationalelf gewünscht hatte.