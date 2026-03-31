3 Versteinerter Nagelsmann, winkender Undav. Der Stürmer dankt für die Sprechchöre, der Bundestrainer fokussiert das Spiel. Foto: imago 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Undav-Diskussion offenbar mittlerweile satt. Das legen zumindest seine Antworten vom Abend in Stuttgart im Video nahe.







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Eines muss man Julian Nagelsmann lassen: Den nachweislich formstärksten deutschen Stürmer, manche sagen sogar besten, im Länderspiel in Stuttgart nicht von Beginn an aufzustellen, zeugt nicht unbedingt von einer ausgeprägten Konfliktscheue. Nagelsmann muss bewusst gewesen sein, welche Diskussionsverschärfung er sich in der seit Wochen laufenden Debatte damit ins Haus holt. Spätestens als das Publikum Mitte der ersten Spielhälfte zu Undav-Sprechchören ansetzte. Dass der VfB-Stürmer dann auch noch das Siegtor gegen Ghana erzielte, setzte der ganzen Thematik noch die Krone auf.