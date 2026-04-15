DFB-Stützpunkt Gärtringen: So funktioniert die Suche nach einem neuen Timo Baumgartl

Am Samstag wird am weiterhin für den Kreis Calw zuständigen DFB-Stützpunkt Gärtringen ein neuer Jahrgang aufgenommen. Darunter war einst auch Timo Baumgartl.
Wie viel Power im DFB-Stützpunkt Gärtringen steckt, bewies er im Januar beim U14-Hallenturnier des TSV Haiterbach. Dort ließ die Talentschmiede des früheren Fußballbezirks Böblingen/Calw, der vor zwei Jahren im Rahmen der WFV-Reform zerteilt wurde, in der Vorrunde unter anderem Schalke 04 und den SV Sandhausen hinter sich. Auch die Zwischenrunde gewann der Gärtringer Stützpunkt – vor dem Karlsruher SC, der TSG Hoffenheim und dem FC St. Gallen. Am Ende wurde er Achter in Haiterbach.