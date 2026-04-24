Der Sohn von Vereinslegende Jürgen Klinsmann, Jonathan, hat sich am Samstag bei einem Spiel schwer verletzt. Die Ultras des VfB zeigten beim Pokalhalbfinale ihre Anteilnahme.
Beim VfB Stuttgart versteht man sich als große Familie. Und in einer solcher ist es selbstverständlich, dass man sich um diejenigen kümmert, denen es gerade schlecht geht. Die Ultras des VfB Stuttgart haben deshalb beim DFB-Pokalhalbfinale gegen den SC Freiburg (Endstand: 2:1) mit einem großen Plakat an Jonathan Klinsmann gedacht – und ihm gute Besserung gewünscht.