DFB-Pokalfinale: Revanche für das Duell vor 13 Jahren?

Wenn sich der VfB Stuttgart und der FC Bayern München im Finale des DFB-Pokals gegenüberstehen, ist ein Blick in die Geschichtsbücher kein gutes Omen für den Titelverteidiger.
1. Juni 2013, Olympiastadion Berlin: Bayern München trifft im Finale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Thomas Müller erzielt in der 37. Minute den Führungstreffer für den großen Favoriten. Der Ex-Stuttgarter Mario Gómez legt kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach und sorgt dann in der 61. Minute mit seinem zweiten Tor für deutliche Verhältnisse. Die Schlussoffensive des VfB – inklusive eines Doppelpacks von Martin Harnik – kommt zu spät. Die Bayern dürfen zum 16. Mal den goldenen Pokal in den Nachthimmel von Berlin recken. Der 3:2-Sieg bedeutet für das Team von Cheftrainer Jupp Heynckes nach dem eine Woche zuvor gewonnenen Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund und der souveränen Bundesliga-Meisterschaft außerdem das historische Triple.