DFB-Pokalfinale: Revanche für das Duell vor 13 Jahren?

Wenn sich der VfB Stuttgart und der FC Bayern München im Finale des DFB-Pokals gegenüberstehen, ist ein Blick in die Geschichtsbücher kein gutes Omen für den Titelverteidiger.

1. Juni 2013, Olympiastadion Berlin: Bayern München trifft im Finale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Thomas Müller erzielt in der 37. Minute den Führungstreffer für den großen Favoriten. Der Ex-Stuttgarter Mario Gómez legt kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach und sorgt dann in der 61. Minute mit seinem zweiten Tor für deutliche Verhältnisse. Die Schlussoffensive des VfB – inklusive eines Doppelpacks von Martin Harnik – kommt zu spät. Die Bayern dürfen zum 16. Mal den goldenen Pokal in den Nachthimmel von Berlin recken. Der 3:2-Sieg bedeutet für das Team von Cheftrainer Jupp Heynckes nach dem eine Woche zuvor gewonnenen Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund und der souveränen Bundesliga-Meisterschaft außerdem das historische Triple.

Kuriose Parallelen 13 Jahre später stehen sich die Münchner und der VfB nun erneut in Berlin gegenüber. Kurioserweise erneut mit von der Partie: die beiden Torhüter jenes Spiels, Manuel Neuer und Sven Ulreich – wenn auch diesmal beide in Diensten des Rekordmeisters. Ebenfalls kurios: Schon 2013 löste der VfB das Ticket für jenes Endspiel durch einen 2:1-Heimsieg über den SC Freiburg im Halbfinale.

Die Chance auf ein weiteres Triple ist nach dem Aus in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain zwar nicht mehr gegeben, doch den ersten Pokalsieg seit 2020 würde der FCB sicherlich liebend gerne einfahren. Die Vorzeichen im Münchner Lager sind ähnlich wie 2013: Eine von Dominanz und ansehnlichem Fußball geprägte Saison soll in Berlin ihr i-Tüpfelchen finden.

Besserer VfB

Der VfB hingegen geht mutmaßlich deutlich stabiler und stärker in dieses Finale, als das vor 13 Jahren der Fall war. Die Bundesliga-Saison 2012/13 beendete man unter Cheftrainer Bruno Labbadia als Zwölfter. In der Europa League quälte man sich durch die Gruppenphase und scheiterte schließlich im Achtelfinale an Lazio Rom. Dieser Tage sind die Stuttgarter mit einem anderen Selbstverständnis ausgestattet. Wer Chefcoach Sebastian Hoeneß und seine Schützlinge kennt, weiß: Sie werden den Rasen des Olympiastadions mit der breiten Brust eines Spitzenteams betreten.

Wirft man jedoch einen Blick auf die Historie dieses Duells, spricht die bisherige Bilanz eine eindeutige Sprache. 163-mal standen sich die Bayern und der VfB in einem Pflichtspiel gegenüber. 37 Spiele gewannen die Stuttgarter. 29 Punkteteilungen stehen zu Buche. Und 97 dieser Duelle konnte der Rekordmeister für sich entscheiden – unter anderem die vergangenen fünf in Folge. Nach der knappen 1:2-Pleite im Supercup setzte es aus Stuttgarter Sicht in der Liga zuletzt zwei deutliche Pleiten: ein 0:5 vor heimischer Kulisse Anfang Dezember und ein 2:4 vor knapp einem Monat in München.

Nur ein Sieg in zehn Duellen

Auch der direkte Vergleich im Pokal, der bekanntlich über seine eigenen Gesetze verfügt, lässt keinen Zweifel daran aufkommen, auf welche Seite der Favoritenstatus eingenommen wird. Bei zehn Duellen setzten sich die Münchner neunmal durch – inklusive jenes Endspiels 2013. Einzig an einen 3:0-Sieg im Achtelfinale am 9. November 1989 (ja, am Tag des Mauerfalls) können sich VfB-Fans freudig erinnern. Jürgen Hartmann traf einmal, Fritz Walter schnürte einen Doppelpack. Gelingt den Stuttgartern am kommenden Samstag ausgerechnet im großen Finale der zweite Pokal-Triumph über die Bayern?