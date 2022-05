2 Die Deutsche Bahn stellt keine zusätzlichen Züge für die Anreise zum DFB-Pokalfinale bereit. Foto: Frankenberg

20.000 Tickets hat der SC Freiburg für das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion erhalten. Natürlich sind die Karten restlos ausverkauft. Ob sich alle 20.000 Ticketinhaber von Freiburg aus auf den Weg machen, ist fraglich. Die Zugverbindungen dürften bei der Anreise aber auf jeden Fall ein Problem darstellen.















Für jeden Anhänger des SC dürfte es das größte Spiel des Lebens sein. Einmal seinen Verein in einem Pokalfinale sehen - ein Traum. Selbstverständlich möchte jeder Fan das Spektakel hautnah vor Ort erleben. Wenn nicht im Stadion, dann wenigstens in den Berliner Fußballkneipen - es bleibt also wahrscheinlich nicht nur bei 20.000 Fans. Doch wie gestaltet sich die Anreise? Mit dem Auto ist man gut und gerne acht Stunden unterwegs.

Die knapp 800 Kilometer dürften bei den aktuellen Spritpreisen auch nicht jedem schmecken. Wie wäre es denn mit dem Zug? Sich bequem von A nach B bringen zu lassen, während man schon mal das ein oder andere Bier genießen kann - das klingt doch nach einer guten Idee, oder?

Deutsche Bahn macht nicht mit

Die Deutsche Bahn hält von diesem Plan wohl nichts, denn das Unternehmen stellt für die Strecke von Freiburg nach Berlin keine zusätzlichen Züge zur Verfügung. Dass am Freitag sowie am Samstag eine hohe Auslastung in den Zügen herrscht, davon ist zusätzlich auszugehen. Die Deutsche Bahn argumentiert dabei mit zu wenig Fahrzeugen, die zur Verfügung stehen würden.

Auch für die Rückreise sieht es nicht besser aus. Laut Angaben der Bahn sind die Verbindungen schon jetzt ausgebucht. Zwischen den beiden Städten bietet die Bahn regulär eine stündliche Zugverbindung an - bei der Direktverbindung beträgt die Reisezeit sechs Stunden und 30 Minuten. Aktuell prüfe das Unternehmen jedoch noch die Möglichkeit, für die regulären Fahrten längere Züge mit mehr Sitzplätzen anzubieten.

Kein Sonderzug

Eine weitere Hiobsbotschaft hat die SC-Anhänger bereits vor einer Woche erreicht. Ein geplanter Sonderzug von Freiburg nach Berlin wurde seitens des Veranstalters aufgrund von zu wenigen Anmeldungen abgesagt. Der Veranstalter MRB-Partyreisen hatte die Sonderfahrt am 3. Mai angekündigt. Bedingung: Es braucht mindestens 700 Anmeldungen. Diese seien letztlich nicht zustandegekommen, die Sonderfahrt musste zu den Akten gelegt werden. Laut des Veranstalters ist ein kleinerer Zug zudem mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden.

Auf der Schiene scheint somit nicht das Glück der Freiburger Fans vergraben. Es bleibt die Hoffnung, dass am Ende alle den Weg nach Berlin finden und das am besten vor Spielbeginn.