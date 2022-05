16 Spannung pur zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Foto: Eibner

Es war die größte Fußball-Party des Jahres. Der SC Freiburg musste in die Verlängerung gegen RB Leipzig. Wir zeigen die besten Bilder der Partie.















Was für ein Drama im DFB-Pokal. Nach 90 Minuten steht es 1:1 zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Auch in der Verlängerung wurde trotz bester Gelegenheiten kein Sieger gefunden. Am Ende hatte in einem tollen Pokalfinale RB Leipzig im Elfmeterschießen die Nase vorn. Wir haben die Bilder des Abends!