DFB-Pokal: Werder-Profi nach 1:2 sauer: Geht mir einfach auf den Sack

1 Werder Bremen hat in Bielefeld enttäuscht. Foto: Friso Gentsch/dpa

Leonardo Bittencourt macht nach dem Bremer Pokal-Aus in Bielefeld keinen Hehl aus seiner Wut. Einen Bremer nimmt er von seiner Generalkritik aber aus.









Bielefeld - Werder Bremens Leonardo Bittencourt hat sein Team nach dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld scharf kritisiert. Werder sei dabei, eine bis zur Winterpause starke Saison quasi wegzuschmeißen. "Das regt mich am meisten auf, dass wir es nicht geschafft haben, dranzubleiben", sagte der 31-Jährige. "Keine Ahnung, warum. Wir denken, wir sind die Krassesten oder was weiß ich. Das geht mir einfach auf den Sack, was wir hier für Chancen wegschmeißen."