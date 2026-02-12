Immer wieder wird über Manuel Neuer und die WM spekuliert. Deutschlands Rekordtorwart verfolgt das mit einem Schmunzeln - und klaren Worten. Und er sagt, wem er die Daumen drückt.
München - Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer verfolgt mit einem Schmunzeln die immer wieder aufkommenden Spekulationen um ein DFB-Comeback im WM-Jahr. Nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale mit dem FC Bayern bekräftigte der bald 40-Jährige seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Auf die Frage, ob dieser in Stein gemeißelt sei, antwortete Neuer: "Ja."