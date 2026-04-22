Die Bayern zeigen in Leverkusen eine dominante Vorstellung. Erstmals seit 2020 dürfen sie sich wieder auf das Endspiel um den DFB-Pokal freuen. Einzig die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig.
Leverkusen - Torschütze Harry Kane schwenkte vor den Bayern-Fans die Jubelfaust, mit dem Klassiker von der Fahrt nach Berlin stimmten sich die Fans auf das DFB-Pokalfinale ein. Auch "Super-Bayern" und "Wir holen die Meisterschaft und den Europacup und den Pokal" skandierten die mitgereisten Anhänger nach dem 2:0 (1:0) des Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen. Drei Tage, nachdem der FC Bayern die 35. deutsche Meisterschaft perfekt gemacht hatte, zog die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ins Pokal-Finale ein.