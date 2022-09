1 Die Stuttgarter Kickers um Niklas Kolbe spielen am 18. Oktober gegen die Eintracht. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers haben mit Eintracht Frankfurt einen attraktiven Gegner in der 2. Runde des DFB-Pokals zugelost bekommen. Nun steht auch der exakte Termin des Spiels fest.















Es wird sicher ein stimmungsvoller Abend im Gazi-Stadion auf der Waldau: Die Stuttgarter Kickers treffen in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Der DFB gab am Mittwoch die exakte Terminierung des Duells bekannt. Die Blauen empfangen die Hessen am Dienstag, den 18. Oktober, um 18 Uhr. Somit wird das Spiel nicht live im Free-TV übertragen.

Wie der Fußball-Oberligist auf seiner Homepage direkt nach der Bekanntgabe am Mittwochmorgen schrieb, wird das Spiel im heimischen Gazi-Stadion ausgetragen. Das war nach der Auslosung noch nicht ganz klar.

Die Kickers haben sich dieses Spiel mit einer Überraschung in der ersten Runde erarbeitet. Ende Juli siegten die Blauen gegen den Bundesliga-Absteiger Spvgg Greuther Fürth mit 2:0.