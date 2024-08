DFB-Pokal im Liveticker: Gelingt dem FC 08 Villingen die Sensation gegen Heidenheim?

Im zwölften Anlauf will der FC 08 Villingen endlich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die zweite Runde des DFB-Pokals einziehen. Es geht gegen den Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Anpfiff ist um 15.30 Uhr – mit unserem Liveticker verpassen Sie kein Highlight!