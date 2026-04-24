DFB-Pokal gegen VfB Stuttgart: Freiburger Frust über angebliches Foul – auch Deniz Undav gibt dem SC Recht

Statt der starken Leistung stand nach dem bitteren Pokal-Aus des SC Freiburg in Stuttgart vor eines im Mittelpunkt: Ein nicht gegebenes Tor von Lucas Höler in der Verlängerung.
Was genau Julian Schuster nach der bitteren Niederlage beim VfB Stuttgart mit Schiedsrichter Tobias Welz besprochen hat, wollte der Trainer des SC Freiburg nicht öffentlich berichten. „Ich war in der Kabine, möchte aber nicht darüber sprechen, was gesagt wurde. Ich glaube es ist viel wichtiger, dass er sich äußern kann – das würde ich mir an dieser Stelle mehr wünschen“, sagte Schuster.