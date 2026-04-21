DFB-Pokal gegen VfB Stuttgart: Darf der Pokalheld des SC Freiburg auch dieses Mal ran?

Im Kampf um das DFB-Pokalfinale, zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg könnten zwei im Fokus stehen, die auch schon für den Gegner spielten.
Schafft es der Titelverteidiger aus der Landeshauptstadt zum zweiten Mal nacheinander ins DFB-Pokalfinale? Oder fährt der SC Freiburg zum überhaupt erst zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach Berlin? Und hätte der Gewinner des Südwest-Duells am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) überhaupt eine Chance im Endspiel, das die schier übermächtigen Bayern bereits am Mittwoch erstmals seit 2020 wieder erreichen wollen?