6 Kapitän Christian Günter ist bereit für das Pokalfinale am 21. Mai in Berlin. Foto: Eibner

Er gilt als "leichtester" Titel des Jahres: der DFB-Pokal. Sechs Siege reichen aus, um sich als Helden feiern zu lassen. Erstmals steht der SC Freiburg im Finale im Berliner Olympiastadion. In unserer Bildergalerie blicken wir auf den Weg des SCF bis ins Finale.















Schon vor neun Jahren hat der sympathische Verein aus dem Breigau an der Sensation gekratzt. Im Pokal-Halbfinale der Saison 2012/13 stand der SC im Derby dem VFB Stuttgart entgegen. Die Schwaben waren am Ende eine Nummer zu groß - mit 1:2 musste Freiburg letztlich die Segel streichen.

Mit von der Partie waren schon damals Kult-Trainer Christian Streich sowie der französische Außenbahnspieler Jonathan Schmid. Und auch in dieser Saison hat sich Schmid wieder in den Fokus gespielt, denn mit seinem Treffer in der ersten Runde in Würzburg eröffnete der Standard-Spezialist den erfolgreichen Weg des SCF an dem am Ende der Gewinn des DFB-Pokals stehen könnte.

Finale steigt am 21. Mai

Das Finale im Berliner Olympiastadion gegen RB Leipzig steigt am 21. Mai. Die Herzen vieler Fußballfans sind dem Verein aus dem Schwarzwald sicher, denn nicht nur in der Region gilt Freiburg als der nette Verein von neben an. Diese Außenseiterrolle, die sich der SC in den vergangenen Jahren oft zu eigen gemacht hat, könnte auch Mitte Mai wieder eine Rolle spielen.

Doch wie sehr Außenseiter ist Freiburg überhaupt noch? Immerhin trennen die beiden Finalisten in der Liga nur drei Punkte - beide Mannschaften stehen im direkten Kampf um die Champions League Plätze. Wer Trainer Streich fragt, bekommt hingegen eine klare Antwort: "Natürlich ist Leipzig der klare Favorit". Klar ist: Der Blick in die Kristallkugel ist zwar spannend, lohnt aber nicht - am Ende wird am 21. Mai abgerechnet.