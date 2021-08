18 Was für eine Kulisse: 5000 Zuschauer sind mit dabei, als die Villinger den Zweitligisten Schalke im Friedengrund empfangen.Foto: Eich Foto: Eich

Die Sensation blieb aus, doch am Ende gingen 5000 Zuschauer zufrieden nach Hause: Der FC 08 Villingen hat sich beim DFB-Pokalspiel im heimischen Stadion wieder von seiner beste Seiten gezeigt.

Villingen-Schwenningen - Was für ein Tag in der höchstgelegenen Fußballarena Deutschlands: Der FC 08 Villingen hat trotz einer 1:4-Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokals mit den Anhängern und der Mannschaft vom FC Schalke 04 ein Fußballfest gefeiert.

Schon am Mittag dominierten die Vereinsfarben des Zweitligisten aus Gelsenkirchen die Villinger Innenstadt, in der sich die Schalker Fans auf das Spiel ihrer Blau-Weißen einstimmten Mehr als 1000 Anhänger fanden schließlich den Weg in den Friedengrund und sorgten dort für prächtige Stimmung.

Ein perfekter Fußball-Nachmittag

Zum Spielbeginn zeigte aber zunächst die Bregada Foresta Nera mit ihrer Choreo, wer das Sagen im Stadion hat: "Schwarz-Weiß sind die Farben der Nation", heißt es zum Einlauf der Mannschaften, während hunderte weiße und schwarze Blätter hochgehalten werden – was für ein Fest!

Auch wenn es während des Spiels zwischen den 08-Anhängern ("Nie mehr erste Liga") und den Schalkern ("Hurra, das ganze Dorf ist da") das ein oder andere Scharmützel gab: Am Ende waren sich alle einig, dass das Spiel mit den idealen Rahmenbedingungen ein perfekter Fußball-Nachmittag war.

Auch, weil die Nullachter dank Live-Übertragung und großem Presseaufkommen erneut deutschlandweit für beste Werbung sorgten. Da zeigte sich ebenso OB Jürgen Roth, der das Spiel von der Haupttribüne genoss, trotz der Niederlage höchst erfreut.