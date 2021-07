1 Die Erinnerungen an 2016 sind hellwach. 08-Stürmer Damian Kaminski setzt sich hier gegen den Schalker Naldo durch. (Archivfoto) Foto: Marc Eich

Die Freude beim Oberligisten FC 08 Villingen über das Pokal-Los Schalke 04 ist groß. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals (6. bis 9. August) gibt es also somit nach 2016 (1:4) ein Wiedersehen der Nullachter mit dem großen Traditionsklub aus dem Pott.

Die ARD-Sportschau am Sonntagabend um 18.52 Uhr. Die 16. Paarung der insgesamt 32 Duelle steht an. Das Los mit dem FC 08 Villingen wird von Ex-Profi und ARD-Fußballexperte Thomas Broich gezogen. Die zweite Kugel rollt hinunter in die Hände des DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth. Dessen staunende Gestik lässt bei seinem ersten Hineinschauen in die zweite Kugel Großes erahnen. Es ist der FC Schalke 04!

Nach dem 20. August 2016 also zum zweiten Mal ein Duell zwischen den Villingern und dem großen Klub aus dem Pott, der jedoch in diesem Jahr – inklusive Bundesliga-Abstieg – von Problemen nur so gebeutelt ist.

Alex Riekhoff, der Pressesprecher des FC 08, ist live im Kölner ARD-Studio dabei. Seine erste Reaktion: ein sympathisches Grinsen. Die Erinnerungen sind sofort wach. "Dieses Mal spielen wir nicht in Freiburg, sondern in Villingen. Für die Schalker wird es eine Sommerfrische. Wir freuen uns auf ein schönes Wiedersehen."

Spannende Konstellation

Der Oberliga-Kader des FC 08 hatte am Sonntagnachmittag nach einer freien Woche das erste Mal wieder im Friedengrund trainiert und sich dann gemeinsam in die Gaststätte "Ott" begeben, um dort die Auslosung anzuschauen.

Trainer und Mannschaft zeigen sich sehr zufrieden mit dem Los. "Wir haben einen großen Traditionsklub gezogen und das Besondere im Vergleich zu 2016: Wir spielen bei uns und nicht in Freiburg", freut sich 08-Coach Marcel Yahyaijan. Er spricht von einer "sehr interessanten Konstellation", die sportlich mit der damals nicht vergleichbar ist. "Schalke steckt nach dem Abstieg mitten im personellen Umbruch und die neue Mannschaft hat bei uns ihr erstes Pflichtspiel", zeigt es der Villinger Cheftrainer auf.

Nicht chancenlos

Villingens Verteidiger Patrick Peters sieht – wie sein Coach – gute Außenseiterchancen für sein Team gegen Schalke und freut sich ebenfalls sehr über das Los. "Das ist ja nicht der schlechteste Gegner. Angesichts des zuletzt herrschenden Chaos auf Schalke ist dies für mich eine ganz spannende Sache, wie sie bei uns auftreten werden. Vor einem ausverkauften Haus wird das für uns alle ein großes Erlebnis."

08-Sportvorstand Arash Yahaijan schließt sich – gerade im Urlaub in Griechenland – der Freude des Teams an. "Wir wollten einen Traditionsklub – nun haben wir wieder einen gezogen. Ich hoffe sehr, dass wir viele Zuschauer bei uns haben können, denn es gibt ja auch viele Schalke-Fans in der Region. Anders als damals können wir nun den Heimvorteil richtig genießen und vielleicht haben wir ja auch eine kleine Chance."

Am Sonntagabend hat sich Marcel Yahyaijan übrigens bereits intensiv Gedanken gemacht, "wie wir das neue Schalke Team in den kommenden Wochen scouten werden". Sein Vorteil: Der 08-Coach hat inzwischen auch im Westen Deutschlands ein großes Netzwerk und die besen Kontakte zu vielen Trainerkollegen.