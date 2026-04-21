DFB-Pokal: Bayern-Coach Kompany erwartet totalen Kampf in Leverkusen

Nach der fix gemachten Meisterschaft will der FC Bayern auch ins Finale des DFB-Pokals. Das Duell gegen Leverkusen dürfte brisant werden, meint der Trainer. Ein Spieler steht besonders im Fokus.

München - Trotz der eigenen Topform und zugleich der Schwächephase des Gegners rechnet der FC Bayern im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen mit einem harten Duell. "Was wir da erlebt haben, war immer ein totaler Kampf. Wir erwarten auch nichts anderes, das wollen wir auch", sagte Münchens Coach Vincent Kompany vor dem Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Die Bayern waren seit 2020 nicht mehr im Pokal-Endspiel, damals siegten sie unter Corona-Bedingungen im fast leeren Olympiastadion gegen Leverkusen 4:2. Das bis dato letzte Finale vor ausverkauftem Hause in Berlin spielten die Münchner im Jahr zuvor, als sie RB Leipzig 3:0 schlugen.

Kompany: Geht nicht um Revanche

Seitdem wartet der Rekord-Pokalsieger auf die Finalteilnahme. In der vorigen Saison kam just gegen Bayer Leverkusen das Achtelfinal-Aus (0:1). Auf die Frage, ob die Erinnerung an diese Niederlage eine besondere Motivation sei, antwortete Kompany: "Es geht nicht um Revanche." Nach dem klar gemachten Meistertitel sind die Bayern noch im Triple-Rennen und wollen neben dem DFB-Pokal auch in der Champions League triumphieren.

Leverkusen dagegen spielt eine enttäuschende Saison und droht in der Bundesliga die Königsklassen-Plätze zu verpassen. In den jüngsten zwölf Pflichtspielen seit Ende Februar gelangen nur drei Siege bei ebenso vielen Niederlagen und sechs Unentschieden.

Musiala rückt noch mehr in den Mittelpunkt

Durch den Ausfall von Nationalspieler Serge Gnabry wird Jamal Musiala mehr in den Fokus rücken. Dieser komme nach der schweren Unterschenkelverletzung aus dem vorigen Sommer und der monatelangen Reha immer besser in Form, sagte Kompany. "Meine Meinung ist, dass er jetzt auch physisch, nicht nur von der Kraft her, aber auch von der Laufbereitschaft her, schon ganz nah ist an seinem besten Niveau. Also Laufen, Pressen, wie wir das machen, das kann er jetzt. Zweikämpfe führen, das kann er. Und dann gibt's nur die Frage, wann kommt dieser Magic Musiala wieder, an den die Leute sich erinnern, an Jamal in seiner allerbesten Zeit. Und das kommt hundertprozentig irgendwann wieder."