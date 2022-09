1 David Braig erzielte gegen Greuther Fürth die Entscheidung. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt. Die Partie wird im Oktober ausgetragen und spült ordentlich Geld in die Kassen des Oberligisten.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist und Europapokalsieger Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ZDF-Sendung „Sportstudio Reportage“. Die Partie wird am 18./19. Oktober ausgetragen und spült allein 418 494 Euro an Fernsehgeldern in die Kasse des Oberligisten. Als Losfee fungierte Paraschwimmer Josia Topf, Ziehungsleiter war DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Sven Voss moderierte die Auslosung.

David Braig lässt Stadion ausrasten

Die Degerlocher sind der letzte verbleibende Oberligist im DFB-Pokal. Sie besiegten in der ersten Runde überraschend den Zweitligisten Greuther Fürther verdient mit 2:0. Denis Zagaria und David Braig erzielten für die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal Ende Juni die beiden Tore und verwandelten das Stadion auf der Waldau in ein Tollhaus.

Der Einzug in die zweite Pokalrunde war für die Kickers nicht nur finanziell goldwert. Nun hoffen die Fans der Blauen auf eine weitere Überraschung im höchsten deutschen Pokalwettbewerb.