1 Der VfB Stuttgart will im kommenden DFB-Pokal erfolgreicher abschneiden als im Jahr zuvor. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB Stuttgart trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Das Los zog der ehemalige VfB-Spieler Kevin Großkreutz. Im vergangenen Jahr schieden die Schwaben bereits in Runde zwei aus.

Letzte Finalteilnahme vor neun Jahren

Nach einem ungefährdeten 6:0-Erstrunden-Sieg beim BFC Dynamo verlor das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo zuhause in der Mercedes-Benz-Arena mit 0:2 gegen den 1. FC Köln. In den Jahren zuvor schieden die Stuttgarter jeweils im Achtelfinale aus. Das Finale erreichte der VfB zuletzt im Jahr 2013. Dort verloren die Schwaben mit 2:3 gegen den Rekord-Pokalsieger FC Bayern München.

Die Erstrundenpartien finden vom 29. Juli bis 1. August statt. An welchem Tag der VfB Stuttgart spielen wird, steht derweil noch nicht fest.