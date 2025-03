DFB legt Spielorte fest: Stuttgart bekommt ein Länderspiel im Juni – der VfB verdient mit

1 Das bislang letzte Länderspiel in Stuttgart: Im vergangenen Juli unterlag Deutschland im EM-Viertelfinale Spanien. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Heimspielstätte des VfB wird im Juni in jedem Fall Schauplatz eines Länderspiels – unabhängig vom Ausgang des Viertelfinals in der Nations League. Für den Bundesligisten ist das auch finanziell lukrativ.









Noch ist offen, ob Deutschland im Final Four der Nations League vertreten sein wird. Fest steht aber schon länger: Sollte sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den nun anstehenden Viertelfinals gegen Italien am 20. und 23. März durchsetzen, wird die Arena in Stuttgart Schauplatz dieses Finalturniers.