Mit zwei Testspielen gegen die Schweiz und Ghana beginnt der WM-Countdown der DFB-Auswahl. Der Bundestrainer setzt bei der Kader-Nominierung offenbar auch auf einen Münchner.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am Donnerstag (14.00 Uhr) in Frankfurt am Main den Kader für die ersten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft im WM Jahr bekanntgeben. Die DFB-Auswahl spielt vier Monate nach dem ermutigenden 6:0 gegen die Slowakei am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana.

Beide Gegner sind ebenfalls für die am 11. Juni beginnende WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA qualifiziert. Deutschland Gruppengegner beim Turnier mit 48 Mannschaften sind Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Prominente Rückkehrer - Musiala-Comeback muss wohl warten

Nagelsmann will 26 Akteure nominieren, so viele wie bei der WM erlaubt sind. Größtenteils werden es die Spieler sein, die auch in der WM-Qualifikation dabei waren. Der Bundestrainer freut sich aber auch auf einige prominente Rückkehrer wie Angreifer Kai Havertz oder Abwehrspieler Antonio Rüdiger.

Fest eingeplant hatte Nagelsmann auch ein DFB-Comeback von Jamal Musiala. Der 23-Jährige musste allerdings wegen einer Schmerzreaktion am operierten linken Fuß beim FC Bayern München erneut eine Spielpause einlegen und soll laut „Bild“ nun nicht zu den Nominierten gehören und weiter geschont werden.

Gespannt sein dürfen die Fans, ob Nagelsmann mit Neulingen überrascht. Laut „Bild“ soll etwa der 18-jährige Münchner Lennart Karl erstmals dabei sein.

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Als Torwart Nummer eins geht Oliver Baumann ins WM-Jahr. Der 35-Jährige war in der WM-Qualifikation noch Platzhalter für Marc-André ter Stegen. Nach dessen erneuter Verletzung ist der Hoffenheimer nun in den WM-Planungen des Bundestrainers als Turniertorwart vorgesehen.