DFB-Elf gegen Ghana: Mit fünf VfB-Profis: Länderspiel in Stuttgart ausverkauft
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Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ghana in Stuttgart findet vor vollen Rängen statt. Foto: Baumann

Der Vorverkauf für den WM-Test gegen Ghana in Stuttgart ging schleppend los. Doch jetzt kann sich das Team von Julian Nagelsmann auf eine gute Atmosphäre freuen.

Noch vor wenigen Tagen wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Werbetrommel gerührt: Es gab noch Eintrittskarten für das Länderspiel am Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen Ghana in Stuttgart. Etwas schleppend war der Ticketverkauf angelaufen und es drohten kurzzeitig leere Ränge in der MHP-Arena. Doch nun hat sich die Situation verändert und der DFB meldet für Stuttgart: ausverkauft.

 

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Der Bundestrainer Julian Nagelsmann muss das zentrale Mittelfeld umbauen – und der nachnominierte Stuttgarter rückt direkt wieder in den Blickpunkt.

Die Nationalmannschaft rund um Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sich beim WM-Test also auf ein stimmungsvolles Aufeinandertreffen mit dem Team aus Ghana freuen. Das Stuttgarter Stadion ist ohnehin beliebt bei den DFB-Spielern, da sie sich sowohl in der Stadt wohlfühlen als auch die Atmosphäre in der Arena schätzen. Wie der DFB weiter mitteilte, können Fans mit ein wenig Glück noch Einzeltickets ergattern, da mit wenigen Rückläufern aus dem Kartenverkauf gerechnet wird.

Fünf Profis des VfB Stuttgart sind im aktuellen DFB-Kader dabei: Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Angelo Stiller, Chris Führich und Deniz Undav.

 