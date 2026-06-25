DFB-Elf gegen Ecuador: Die Rotation fällt aus – und Undav spricht über seine Rolle

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt, dass er gegen Ecuador vorerst nur die notwendigen Wechsel vornehmen wird.

Da saßen sie nun an ihrem Sehnsuchtsort. Julian Nagelsmann und Deniz Undav einträchtig nebeneinander - der Bundestrainer und der Torjäger, um die es nach den März-Missverständnissen heftige Diskussionen im Vorfeld der Weltmeisterschaft gegeben hatte. Weil der Chef auf den Wirbel um damaligen Siegtorschützen genervt reagiert hatte. Und jetzt läuft das Turnier in Nordamerika und es wird in Fußball-Deutschland erneut über den Angreifer des VfB Stuttgart debattiert. Soll der Superjoker von Anfang an spielen? So lautet seit Tagen die Kernfrage. Für das dritte Gruppenspiel an diesem Donnerstag (22 Uhr/ARD) gegen Ecuador ist sie beantwortet: nein, wird er nicht.

Unsere Empfehlung für Sie VfB-Profis bei der Fußball-WM Jaquez als Gruppensieger weiter, auch Demirovic darf sich freuen Nach den vier deutschen Nationalspielern zieht ein weiterer Profi des VfB Stuttgart sicher in die K.o.-Runde der Fußball-WM ein. Und auch ein sechster ist so gut wie sicher weiter. „Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen“, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz im Stadion von New Jersey, wo auch das WM-Finale ausgetragen. Das bedeutet: Antonio Rüdiger rückt für den verletzten Nico Schlotterbeck (Sprunggelenk) in die Mannschaft und David Raum ersetzt den angeschlagenen Nathaniel Brown (Adduktoren). Undav, der nach seinen zwei Einwechslungen bereits fünf Scorerpunkte (drei Tore/zwei Vorlagen) erzielt hat, bleibt also Joker. Womit der Stuttgarter kein Problem hat. „Das Wichtigste ist, dass wir Spiele gewinnen. Alles andere steht hintenan“, sagte der 29-jährige über seine Rolle und den Hype um seine Person.

Undav ist mittlerweile so beliebt, dass es zuletzt Engpässe beim Verkauf der Nationaltrikots mit seinem Namenszug gab. Zudem fordern Fans und Fachleute einen Startelfeinsatz des VfB-Stürmers. Der Betroffene bleibt trotz all der Aufmerksamkeit jedoch gelassen. „Wenn ich nicht fein mit meiner Rolle im Team wäre, dann wäre ich ja nicht hier“, sagte Undav, der sich in den Dienst einer größeren Sache stellt. Gespräche mit Nagelsmann gab es wohl dennoch, weil der Bundestrainer versucht, die Spieler bei seinen Entscheidungen mitzunehmen. „Deniz ist in herausragender Form“, betonte Nagelsmann, „aber wir wollen uns auf die K.-o.-Phase vorbereiten.“

Dabei geht es auch darum, dass länger verletzte Nationalspieler wie Kai Havertz, Jamal Musiala und Felix Nmecha weiter Rhythmus aufnehmen. Das trifft auch auf den Torhüter Manuel Neuer zu. Allesamt werden benötigt, wenn nach der Begegnung mit Ecuador im Sechzehntelfinale am kommenden Montag in Boston wieder viel auf dem Spiel steht. Vor den Toren New Yorks ist der sportliche Wert der Partie dagegen nachrangig, weil Deutschland als Gruppensieger feststeht. Anschließend zählt es wieder - und dafür wollen die Nationalelf und Undav ihren Lauf fortsetzen.