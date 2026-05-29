Nach mehr als sieben Jahrzehnten wechselt der DFB im nächsten Jahr den Ausrüster – aus Adidas wird Nike. Das sind die Gründe.
Diese WM wird historisch, egal, wie sie sportlich enden wird für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Denn klar ist: Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wird die vorerst letzte sein, in der die DFB-Elf in Trikots, Hosen und Stutzen von Adidas auflaufen wird. Vom 1. Januar an rüstet der US-Rivale Nike sämtliche DFB-Teams aus, wofür er dem Verband in Geld und Ware bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr bezahlt – etwa doppelt so viel bis bislang Adidas.