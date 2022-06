1 Erinnerungsfoto mit DFB-Spitze: (von links) Peter Schmid (Südbadischer Fußballverband), Gian Vito Diliso (SV Litzelstetten), Bernd Neuendorf (DFB-Präsident), Werner Felgenhauer (FC 08), Dominik Hertlein (SC Hofstetten), Heike Ullrich (DFB-Generalsekretärin), Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident). Foto: DFB

Eine außergewöhnliche Ehrung wurde nun einem Betreuer des FC 08 Villingen zuteil.















Link kopiert

VS-Villingen - Für den langjährigen FC 08-Betreuer Werner Felgenhauer avancierte ein zweitägiger München-Aufenthalt gemeinsam mit seiner Ehefrau Brigitte und weiteren Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland zum Höhepunkt der DFB-Ehrungsgala für den "Club 100".

Es setzte auch einen würdigen Schlusspunkt unter die Auszeichnungen, die er für sein außergewöhnliches Engagement beim Villinger Oberligisten durch den Fußballbezirk Schwarzwald und den Südbadischen Fußballverband bereits erhalten hatte. "Das war echt ein unvergessliches Erlebnis und super organisiert", freute sich Felgenhauer. In der Münchner Event-Location Werk7 nahmen wenige Stunden vor dem Nationsleague-Spiel der Nationalmannschaft gegen England DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern München, die Auszeichnungen für die Ehrenamtlichen vor. "Der Fußball meldet sich zurück", betonte Neuendorf. "Nach zwei Jahren Pandemie spüren wir überall, wie die Begeisterung wieder wächst.

Wie wichtig das Ehrenamt ist

Einen großen Anteil daran haben die ehrenamtlich engagierten Menschen in unseren Vereinen", machte der DFB-Präsident deutlich. Neben Neuendorf gehörten ebenfalls DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, die ehemaligen Bundesligaprofis Julia Simic und Benjamin Lauth, sowie der frühere Weltklasse-Skirennläufer Felix Neureuther zur Gratulanten-Schar. Ebenfalls anwesend war Peter Schmid aus Villingen, der Vorsitzende des SBFV Verbandsausschusses für Ehrenamt und soziale Aufgaben. Ein kurzweiliges Programm mit einer Talkshow rundete die Veranstaltung ab. Ein Foto gemeinsam mit der versammelten DFB-Spitze sorgte für eine unvergessliche Erinnerung an die Veranstaltung. Wenige Stunden nach der beeindruckenden Ehrung auf großer Bühne folgte der Besuch des Länderspiels zwischen Deutschland und England. Ganz dicht am Spielfeldrand bekamen Werner Felgenhauer und seine Frau Brigitte auch das Geschehen rund um das große Duell fast hautnah mit. Via Stadionlautsprecher wurde dann vor dem Anpfiff die Anwesenheit des „Clubs 100“ in der Allianz-Arena verkündet. „Da sind dann alle Zuschauer aufgestanden und haben geklatscht“, das war schon toll“, zeigte sich Felgenhauer sichtlich beeindruckt.