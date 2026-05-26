DFB-Aufgebot steht: Giulia Gwinn verpasst letzte Spiele der WM-Quali

Gegen Norwegen wollen die DFB-Frauen das WM-Ticket lösen. Warum die Spielführerin fehlt, wer zurückkehrt - und welche Angreiferin nur auf Abruf nominiert ist.
Frankfurt/Main - Ohne Kapitänin Giulia Gwinn müssen die deutschen Fußballerinnen die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen und in Slowenien bestreiten. Wegen ihrer Schulterverletzung fehlt die 26-Jährige vom FC Bayern im 24-köpfigen Aufgebot von Christian Wück. "Mein letzter Stand ist, dass sie nach Pfingsten operiert wird. Ich gehe davon aus, dass das jetzt in den nächsten Tagen der Fall sein wird", sagte der Bundestrainer bei einer Pressekonferenz.