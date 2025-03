Devotionalienverkauf in Schramberg: Wehmütige Erinnerungen an Bang Your Head und Rock Of Ages

Wehmütige Erinnerungen an Bang Your Head und Rock Of Ages

1 Sabrina Jacoby inmitten von unzähligen T-Shirts der Festivals Bang Your Head und Rock Of Ages. Foto: Herzog

Fans der Festivals Bang Your Head (Balingen) und Rock Of Ages“ (Rottenburg-Seebronn) haben am Samstag, 15. März, von 13 bis 16 Uhr die einmalige Gelegenheit, günstig T-Shirts zu kaufen und gleichzeitig für eine soziale Einrichtung zu spenden.









Der kleine Raum im fünften Stock des HAU-Gebäudes 22 in Schramberg quillt aus allen Fugen. T-Shirts und Pulli-Jacken der Festivals „Bang Your Head“ (1996-2023) und „Rock of Ages“ (2006-2023) sind fein säuberlich nach Jahreszahl in den Regalen bis fast an die Decke gestapelt.